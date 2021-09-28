В Пентагоне считают, что страны Центральной Азии видят в США альтернативу России и Китаю

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Американская сторона полагает, что ряд стран в Центральной Азии заинтересованы в поддержании связей с США и считают это возможной альтернативой взаимодействию с Россией и Китаем. С этим утверждением выступил во вторник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам вооруженных сил, касавшихся обстоятельств вывода американского контингента из Афганистана.

Отвечая на вопрос о том, какие усилия предпринимают США для предотвращения укрепления влияния других стран в Афганистане, он напомнил, что "на прошлой неделе был в столице Казахстана - Нур-Султане". По словам Маккензи, он участвовал в консультациях, в частности, с представителями Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. "Мы говорили о том, каким будет регион после падения Афганистана", - пояснил Маккензи.

"В целом они хотят гарантий, они хотят, чтобы у них по-прежнему были связи с Соединенными Штатами. Поскольку они хотят, чтобы имелась альтернатива России и альтернатива Китаю, - считает глава Центрального командования ВС США. - К сожалению, из-за географического расположения им всегда придется иметь дело с Россией и Китаем. Но, я думаю, наши партнеры в регионе хотят, чтобы США дали сигнал, что не отвернутся от них, даже если мы ушли из Афганистана".

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести оттуда свои силы. 15 августа президент Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в исламской республике.