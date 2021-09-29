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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Премьер Грузии надеется поспособствовать урегулированию отношений Баку и Еревана

Ираклий Гарибашвили заявил, что в ближайшее время планирует посетить Азербайджан и Армению

ТБИЛИСИ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в ближайшее время планирует посетить Азербайджан и Армению и надеется сыграть позитивную роль в урегулировании отношений между соседними странами.

"Завтра я отправляюсь в Баку. У меня будет встреча с президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым, которого я очень уважаю. У нас очень хорошие отношения. Что самое главное, мы доверяем друг другу. Когда есть доверие между странами и лидерами, я думаю, что все вопросы будут решены должным образом", - сказал Гарибашвили во вторник в интервью телеканалу IMEDI. "У меня такие же отношения с господином [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном, который несколько недель назад был в Тбилиси. В ближайшее время я также планирую посетить Армению. Я думаю, что смогу вложить всю свою энергию в урегулирование [отношений между Ереваном и Баку] и сыграть позитивную роль".

Ранее Гарибашвили в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил мировым лидерам "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. Как тогда отметил грузинский премьер, Тбилиси готов принять первую встречу в рамках мирной инициативы. По его словам, новый формат поможет построению диалога и будет практическим решением региональных вопросов.

Позже глава правительства заявил, что Грузия выступает с инициативой создать в Тбилиси платформу для контактов армянской и азербайджанской сторон на высоком уровне.

Теги
АзербайджанАрменияГрузияГарибашвили, ИраклийСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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