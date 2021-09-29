СМИ: главком ВС Украины снял все ограничения на открытие ответного огня в Донбассе

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством. Об этом сообщили военные журналисты, которые во вторник провели встречу с главнокомандующим.

"Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения - в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию", - приводит информацию журналистов по итогам встречи издание TheBabel.

На прошлой неделе Залужный в интервью "Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом) сам заявил об отсутствии ограничений у командиров в Донбассе на открытие ответного огня. "Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета [открывать ответный огонь]. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, методы для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных <...>. Решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо", - сказал он. При этом Залужный отметил, что на линии соприкосновения в Донбассе задействованы все имеющиеся у украинской армии средства для противодействия противнику.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, создание и задействование координационного механизма по реагированию на них при содействии Совместного центра по контролю и координации, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе руководства ВСУ и руководства Народной милиции провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после безуспешной попытки использовать координационный механизм.

С момента подписания соглашения в Донбассе регулярно фиксируются перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые.