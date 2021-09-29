Французские власти закрыли с 2017 года 650 центров исламистской пропаганды

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Французские власти активно наращивают темпы борьбы против радикального исламизма и закрыли в стране с 2017 года 650 центров такой пропаганды. Об этом говорится в совместном интервью, которое глава МВД Жеральд Дарменен и министр-делегат при МВД Франции Марлен Шьяппа предоставили газете Le Figaro. Материал опубликован в номере за среду.

"Никогда еще во Франции правительство не принимало столь масштабных мер против радикального исламизма. За последние четыре года была распущена дюжина такого рода ассоциаций, что в три раза больше, чем при двух предыдущих президентах страны. Были проведены 24 тыс. различных проверок, в результате чего были закрыты 650 заведений, посещаемых фундаменталистами. Кроме того, с ноября прошлого года была проведена проверка 89 мест отправления культа, вызывавших подозрение у разведслужб - и треть из них теперь либо закрыты, либо в отношении их приняты меры, которые не позволяют им вести вредную для страны деятельность", - сообщил глава МВД.

По данным Марлен Шьяппа, центры исламистской пропаганды меняют свое местонахождение после того, как власти начали оказывать давление на мечети и даже на спортивные клубы, через которые распространялись радикальные идеи. "Теперь мы взяли под особый контроль 15 городских кварталов, где такого рода деятельностью занимаются люди в кафе, в различных якобы благотворительных ассоциациях, на самом деле возглавляемых исламистами. Также это магазины мусульманской литературы, распространяющие салафистские тексты и антисемитские памфлеты. Под нашим прицелом находятся 175 таких заведений", - сообщила министр-делегат.

Мониториг интернета

По ее словам, также в стране "были усилены технические возможности интернет-платформы Pharos, которая теперь функционирует 24 часа в сутки и позволяет менее чем за 48 часов изымать из интернета 80% того направленного на разжигание ненависти контента, о котором сообщают ей пользователи мировой сети". Кроме того, в МВД была создана специальная группа численностью в 20 человек, которые ведут мониторинг социальных сетей с тем, чтобы выявлять пропагандистов джихада и радикального исламизма и изымать их сообщения. Также МВД проводит в настоящее время конкурс на создание программы, нацеленной на то, чтобы создать в обществе неприятие подобной идеологии. Данная программа, получившая название Fonds Marianne [по имени женщины-символа Французской Республики], будет профинансирована властями на уровне в €2,5 млн.

Как сообщил Жеральд Дарманен, власти заморозили авуары 205 ассоциаций, близких к радикальным исламистам. "Также мы принимаем меры в отношении радикальных деятелей - в частности недавно процедура высылки была начата в отношении двух имамов", - сказал глава МВД Франции.

Министр заверил, что обещание президента страны Эмманюэля Макрона избавить во Франции ислам от иностранного влияния "будет выполнено". "В настоящее время во Франции насчитывается 350 так называемых откомандированных имамов. В 2023 году их во Франции более не будет", - подчеркнул Дарманен.

"Эти имамы не все радикальные исламисты - однако они служат рупором иностранных государств, - сказал министр. - С тем, чтобы помешать в дальнейшем их попыткам остаться во Франции, я дал распоряжение префектам не продлевать им вид на жительство в качестве откомандированных имамов". "Согласно законам Франции, для того, чтобы создать религиозный центр, можно быть иностранцем - но нельзя при этом получать денежное содержание из-за границы", - напомнил он.