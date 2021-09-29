Трамп призвал расследовать в Конгрессе обстоятельства вывода войск США из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что американским законодателям следует провести расследование операции по выводу войск США из Афганистана. Об этом говорится в заявлении республиканца, распространенном во вторник.

Трамп считает, что в Конгрессе США следует организовать специальный "комитет по [расследованию] провального вывода [войск] из Афганистана". По его словам, это необходимо, чтобы "понять, что пошло не так, почему погибло столько военных, и почему в распоряжении талибов (представителей радикального движения "Талибан", запрещенного в РФ) оказалось столько средств в виде оружия и военного оборудования".

"Нет никаких сомнений в том, что по этому поводу необходимо провести расследование", - подчеркнул республиканец. Бывший хозяин Белого дома при этом считает, что подобные изыскания имели бы больше смысла, чем деятельность, проводимая специальным комитетом Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января штурма Капитолия.

Политические оппоненты нынешнего президента США Джо Байдена подвергают критике процесс вывода сил США из Афганистана и эвакуации оттуда американцев, граждан других стран и афганских беженцев. После теракта 26 августа у аэропорта Кабула, в результате которого погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военных, несколько влиятельных республиканцев призвали к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести свои вооруженные силы из Афганистана радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласило состав временного правительства.