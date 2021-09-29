В Южной Корее не комментируют данные об испытании КНДР гиперзвуковой ракеты

СЕУЛ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Министерство национальной обороны Республики Корея пока не комментирует данные о том, что КНДР 28 сентября впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

"У нас нет комментариев относительно объявления Северной Кореи о проведенном ей тесте сверхзвуковой ракеты", - заявил в среду корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы южнокорейского военного ведомства.

В министерстве объединения, курирующем отношения с КНДР, корреспонденту ТАСС также заявили, что не планируют давать оценку последним действиям Севера. "Комментариев относительно ракетного пуска нет, и вряд ли они будут", - сказала по телефону сотрудница пресс-службы.

Центральная газета КНДР Rodong Sinmun ранее сообщила, что испытания "Хвасон-8" прошли на одном из полигонов на севере страны в провинции Чагандо. В ходе успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Также военные КНДР убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы, отметило издание.

Во вторник Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщал о пуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По предварительным оценкам, она пролетела расстояние порядка 200 км, а максимальная высота ее полета составила около 30 км.

15 сентября КНДР пустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. Согласно заявлению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), пуски осуществлялись силами нового железнодорожного ракетного полка КНДР. По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, запущенные ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км.