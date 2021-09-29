Помощник Байдена встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел в понедельник встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которой обсудил с ним ситуацию в Йемене и вопросы прав человека. Об этом сообщил во вторник информационный портал Axios со ссылкой на представителя американских властей высокого ранга.

По этим данным, в ходе переговоров детально обсуждалась ситуация в Йемене. Стороны, в частности, согласились усилить дипломатическое взаимодействие с участниками конфликта в этой стране. "Салливан также обсудил ценности американской внешней политики при президентстве Байдена и тот факт, что права человека занимают центральное место в наших отношениях с давними союзниками и партнерами", - заявил представитель властей США.

По утверждению Axios, Белый дом старается не афишировать эту встречу. В частности, не было обнародовано никаких совместных фотографий Салливана и наследного принца, а о самом визите американские власти сообщили только в последний момент, когда помощник Байдена уже находился в Саудовской Аравии.

В феврале аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, известного своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. По версии американской стороны, саудовский наследный принц одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи.

О том, что Салливан планирует отправиться в Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ, Axios сообщил на прошлой неделе со ссылкой на источники. По их словам, все три страны являются давними партнерами США, но "на начальном этапе [президентства Байдена] столкнулись с некоторой напряженностью" в отношениях с Вашингтоном. Белый дом только в понедельник объявил о поездке Салливана в Саудовскую Аравию и ОАЭ, во вторник - о визите в Египет.