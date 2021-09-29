СМИ: Кисида и Коно поборются за пост главы правящей в Японии партии во втором туре

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Первый тур голосования на выборах нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет и новым премьер-министром страны, не сможет выявить победителя. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo со ссылкой на неофициальные данные предварительного подсчета голосов выборщиков от региональных организаций ЛДП.

Во второй тур, согласно этим данным, должны выйти экс-глава МИД и министерства обороны Таро Коно и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида.

Голосование среди рядовых членов ЛДП в регионах завершилось 28 сентября. В среду свои голоса также должны отдать парламентские депутаты от партии. Помимо Коно и Кисиды, в выборах участвуют занимавшие ранее несколько министерских постов Санаэ Такаити и Сэйко Нода.

Выборы председателя ЛДП проходят в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги. Он занял этот пост в 2020 году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в предвыборной гонке отказался. Он объяснил это решение желанием посвятить остаток своего срока борьбе с коронавирусом.