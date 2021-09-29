Голосование на выборах нового председателя правящей партии Японии перешло во второй тур

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Первый тур голосования на выборах нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет и новым премьер-министром страны, не выявил победителя. Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляция которого ведется на сайте партии.

По итогу подсчета голосов 382 депутатов парламента от правящей партии и такого же числа выборщиков от ее рядовых членов экс-глава МИД и министерства обороны Таро Коно набирает 255 из 764 голосов. Вместе с ним во второй тур голосования выходит бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, набравший 256 голосов. При этом у Кисиды имеется значительный перевес по голосам парламентских депутатов, что станет решающим фактором во втором туре.

Помимо Коно и Кисиды в выборах участвуют занимавшие ранее ряд министерских постов Санаэ Такаити и Сэйко Нода. Они набрали в первом туре в общей сложности 188 и 63 голоса соответственно и выбывают из дальнейшей гонки. Еще 2 голоса были признаны недействительными.

Второй тур пройдет уже по новым правилам - в нем голосовать будут все те же 382 депутата парламента от ЛДП и 47 представителей ее региональных организаций, по одному от каждой префектуры. Для победы нужно набрать более половины голосов.

Выборы председателя ЛДП проходят в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги. Он занял этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в предвыборной гонке отказался. Он объяснил это решение желанием посвятить остаток своего срока борьбе с коронавирусом.