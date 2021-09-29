Фумио Кисиду избрали председателем правящей партии Японии

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида в среду по итогам голосования во втором туре был избран новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) и станет следующим премьер-министром. Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляция которого ведется на сайте партии.

Кисида набрал 257 из 427 голосов во втором туре, что позволило ему одержать победу. Его оппонент - экс-глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно набрал 170 голосов. Таким образом, Кисида получает пост нового председателя ЛДП и вскоре станет новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. Кисида выиграл выборы за счет перевеса в голосах от парламентских депутатов ЛДП, хотя у Коно была более широкая поддержка среди рядовых членов партии в регионах.

Помимо Коно и Кисиды в выборах участвовали занимавшие ранее ряд министерских постов Санаэ Такаити и Сэйко Нода, однако они не набрали достаточного количества голосов в первом туре и выбыли из дальнейшей гонки. Как ожидается, сессия парламента, где утвердят кандидатуру нового главы правительства, пройдет 4 октября.

Выборы председателя ЛДП проходят в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги. Он занял этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в предвыборной гонке отказался. Он объяснил это решение желанием посвятить остаток своего срока борьбе с коронавирусом.

Будущий премьер

Фумио Кисида родился в 1957 году (64 года) в семье потомственных политиков. Его дед и отец были депутатами японского парламента от Либерально-демократической партии. Кисида окончил юридический факультет престижного университета Васэда. В 1993 году он впервые избрался в ключевую нижнюю палату парламента от ЛДП.

В 2007-2008 годах Кисида был министром по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют южные Курильские острова). С декабря 2012 года по август 2017 в кабинете Синдзо Абэ был главой МИД. Затем он возглавил политический совет ЛДП. С тех пор Кисида активно продвигал себя в качестве кандидата на пост председателя партии. Однако в прошлом году после ухода Абэ в отставку ЛДП возглавил Ёсихидэ Суга.

У Кисиды в партии есть собственная фракция в составе 46 парламентских депутатов.