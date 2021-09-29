Эстонский министр назвал образцовым сотрудничество с Россией по водным ресурсам

ТАЛЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Эстонии и России в рамках совместного мониторинга Чудского озера и реки Нарва является образцом успешного трансграничного водного сотрудничества. Такое мнение высказал в среду министр окружающей среды Эстонии Тынис Мельдер.

"Наше сотрудничество с восточным соседом в совместном мониторинге Чудского озера и реки Нарва, а также регулярные дискуссии на тему водного хозяйства считаются образцом успешного трансграничного водного сотрудничества, - приводит его слова портал ERR. - С Латвией мы также ведем работу по согласованию показателей состояния воды и сотрудничаем при составлении экономических анализов, общей программы мониторинга и программы мероприятий, направленных на улучшение состояния трансграничных водоемов".

Как указано в сообщении, с 29 сентября по 1 октября министры окружающей среды стран мира по приглашению Эстонии и ООН примут участие во встрече сторон Женевской водной конвенции. В ходе встречи, которая пройдет в гибридном формате (очно и онлайн), планируется утвердить рабочий план конвенции на 2022-2024 годы, а также различные руководства для понимания и внедрения положений конвенции.