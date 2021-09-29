Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" заблокировали

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Беларуси" заблокирован на основании решения министерства информации республики.

Вместо домашней страницы сайта пользователи видят сообщение о блокировке ресурса по решению Мининформа.

В прошлом году издание исключили из подписных каталогов, запретили продавать в киосках. Государственная типография Белоруссии с конца августа 2020 года перестала печатать несколько негосударственных изданий, в том числе "Комсомольскую правду".