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Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" заблокировали

Вместо домашней страницы сайта пользователи видят сообщение о блокировке по решению Мининформа

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Беларуси" заблокирован на основании решения министерства информации республики.

Вместо домашней страницы сайта пользователи видят сообщение о блокировке ресурса по решению Мининформа.

В прошлом году издание исключили из подписных каталогов, запретили продавать в киосках. Государственная типография Белоруссии с конца августа 2020 года перестала печатать несколько негосударственных изданий, в том числе "Комсомольскую правду".

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Белоруссия
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