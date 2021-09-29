В ООН заявили, что пандемия не должна оправдывать бездействие в проблеме изменения климата

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проблема изменения климата на Земле требует активных согласованных действий в 2021 году, которые не должны откладываться под предлогом влияния пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду на конгрессе по устойчивому развитию Ecumene 2021 в Москве заявила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Патрисия Эспиноза.

"Эта проблема (изменения климата) не исчезнет потому, что она нам не нравится или потому, что борьба с пандемией для нас более актуальна. Совсем наоборот. То, что мы видим - лишь преддверие событий, которых не избежать, если мы не соберемся с силами и не решим проблему изменения климата на внутреннем, международном и особенно на многостороннем уровне. Не в следующем году, не к 2050 году, а в этом году", - сказала Эспиноза в своем видеообращении к участникам конгресса.

Она также отметила, что ни одна страна не застрахована от последствий изменения климата, поэтому государства обязаны решать эту проблему на основе многостороннего подхода в рамках Парижского соглашения. "Страны восстанавливаются после COVID-19 и могут создать устойчивую и стабильную "зеленую" экономику в соответствии с Парижским соглашением", - уверена представитель ООН.

Конгресс по устойчивому развитию Ecumene 2021, посвященный вопросам ответственного финансирования, проходит в Москве 29-30 сентября при поддержке ООН. В среду его открыло пленарное заседание "Глобальный переход к устойчивому развитию и место России в нем".