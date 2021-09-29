Афганистан призвал Индию возобновить авиасообщение между двумя странами

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Управление гражданской авиации при созданном движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном правительстве в Афганистане призвало Индию возобновить воздушное сообщение между двумя странами. Об этом в среду сообщает газета The Indian Express со ссылкой на индийское министерство авиации.

"Такое обращение мы получили. Афганистан готов к выполнению коммерческих полетов в Нью-Дели и обратно самолетов своих авиакомпаний Kam Air и Ariana, - сообщил изданию глава Генерального управления гражданской авиации Индии (AFG) Арун Кумар. - Вопрос об этом требует политического решения, которое мы ожидаем сейчас от правительства Индии".

Воздушное пространство Афганистана было объявлено "неконтролируемым" и было закрыто для гражданских полетов 16 августа после захвата Кабула талибами. С помощью Катара им удалось возобновить работу нескольких аэропортов в стране, в том числе и международного в Кабуле.

Авиакомпания Ariana уже выполняет внутренние рейсы. Первый международный коммерческий рейс в Кабул после установления в Афганистане власти "Талибан" совершил 19 августа из Исламабада самолет авиакомпании Pakistan International Airlines ("Пакистанские международные авиалинии", PIA). В настоящее время из Кабула выполняются регулярные международные рейсы в Пакистан и Иран.

До захвата власти талибами национальный авиаперевозчик Индии компания Air India и авиакомпания SpiceJet выполняли рейсы между Нью-Дели и Кабулом. Свой последний регулярный рейс в афганскую столицу Air India выполнила 15 августа, SpiceJet приостановила свои полеты в Афганистан в прошлом году из-за пандемии коронавируса.