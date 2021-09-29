Немецкий депутат заявил, что процесс выборов в России ему понравился больше, чем в ФРГ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутат Бундестага Штефан Койтер, наблюдавший за выборами в Госдуму в Башкирии, заявил, что избирательный процесс в России ему понравился больше, чем в Германии.

"На выборах в России была очень хорошо организована безопасность, также голосование должно проходить секретно, и все было действительно соблюдено. Должны быть местные наблюдатели, это я тоже увидел, и нужно, чтобы никто ни на что не жаловался. Я обращал на все внимание, ни одной жалобы не было, все сработало очень хорошо, - сказал он в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной оценке иностранных экспертов выборов в Госдуму в 2021 году. - В Германии на прошлых выходных тоже прошли выборы, было очень много жалоб. Если вы меня спросите, какой процесс понравился больше, то я скажу, что выборы в России. Все происходило гораздо более демократично, чем в Германии".

Наблюдатель из Италии, журналист Джулиано Бифольки отметил высокие стандарты организации в отношении безопасности на выборах в условиях пандемии. "Также видел, что интересно была организована система дистанционного голосования. Общее мнение крайне позитивное", - подчеркнул он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.