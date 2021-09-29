В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи.

"Да, переговоры начались", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее о начала переговоров проинформировала канцелярия президента Турции.

Как ожидается, лидеры обсудят актуальные международные вопросы, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Также планируется затронуть различные вопросы российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях. Эрдоган в августе говорил, что в ходе готовящегося визита в РФ намерен обсудить в том числе детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, беседа президентов состоится в формате "один на один" с участием переводчиков, затем лидеры продолжат общение за рабочим завтраком.

Ранее Песков сообщил ТАСС, что подписание документов по итогам переговоров не ожидается.

Первый день после самоизоляции

Путин прибыл в свою южную резиденцию после двухнедельной самоизоляции в Ново-Огарево. 14 сентября президент РФ сообщил о переходе на такой режим, пояснив, что в его окружении выявлены случаи коронавируса.

Пресс-секретарь главы государства сообщил в среду, что Путин вышел из самоизоляции с 29 сентября. Таким образом, завершился стандартный двухнедельный срок, который Роспотребнадзор рекомендует выдержать после контакта с человеком, заболевшим ковидом.

За это время, по словам Пескова, большинство встреч президента РФ проходили в режиме видеоконференций. Представитель Кремля добавил, что самоизоляция Путина никак не влияла на его рабочую активность, это была "относительная самоизоляция, минимизация личных контактов".