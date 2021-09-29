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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Как ожидается, лидеры России и Турции обсудят актуальные международные вопросы, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
© Владимир Смирнов/ТАСС

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи.

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"Да, переговоры начались", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее о начала переговоров проинформировала канцелярия президента Турции.

Как ожидается, лидеры обсудят актуальные международные вопросы, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Также планируется затронуть различные вопросы российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях. Эрдоган в августе говорил, что в ходе готовящегося визита в РФ намерен обсудить в том числе детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, беседа президентов состоится в формате "один на один" с участием переводчиков, затем лидеры продолжат общение за рабочим завтраком.

Ранее Песков сообщил ТАСС, что подписание документов по итогам переговоров не ожидается.

Первый день после самоизоляции

Путин прибыл в свою южную резиденцию после двухнедельной самоизоляции в Ново-Огарево. 14 сентября президент РФ сообщил о переходе на такой режим, пояснив, что в его окружении выявлены случаи коронавируса.

Пресс-секретарь главы государства сообщил в среду, что Путин вышел из самоизоляции с 29 сентября. Таким образом, завершился стандартный двухнедельный срок, который Роспотребнадзор рекомендует выдержать после контакта с человеком, заболевшим ковидом.

За это время, по словам Пескова, большинство встреч президента РФ проходили в режиме видеоконференций. Представитель Кремля добавил, что самоизоляция Путина никак не влияла на его рабочую активность, это была "относительная самоизоляция, минимизация личных контактов".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичПереговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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