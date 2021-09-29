Украина утвердила космическую программу на 2021-2025 годы стоимостью более $1,5 млрд

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило в среду научно-техническую космическую программу страны на 2021-2025 годы стоимостью 40,78 млрд гривен (более $1,5 млрд). Соответствующее решение одобрили члены кабинета министров на заседании, которое транслировали местные телеканалы.

Как следует из текста опубликованного на сайте кабинета министров документа, из госбюджета Украины на реализацию программы предусматривается израсходовать 15,76 млрд гривен (около $590 млн).

Среди основных задач программы - создание космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности. Документ ставит целью создание технических и правовых условий для развития украинских телекоммуникационных систем с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи и вещания, собственных наземных систем координатно-временного и навигационного обеспечения с использованием глобальных навигационных спутниковых систем GPS, Galileo, Beidou и других.

Предполагается, что программа "позитивно скажется на реализации проектов создания перспективных ракет-носителей легкого класса, исследовании околоземного пространства, а также на разработке приборов и технологий для участия Украины в перспективных международных проектах, такие как исследование Луны". Украина также планирует расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством с целью получения членства страны в этой организации.

Космическая отрасль Украины

На Украине полномочия по реализации государственной политики в сфере космической отрасли возложены на Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ). Ведомство управляет рядом предприятий и научных центров, среди которых конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля, Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова, киевский завод "Арсенал", харьковский завод "Хартрон".

В ведомстве сообщали ранее, что за девять месяцев 2019 года предприятия, входящие в сферу управления ГКАУ, выпустили продукцию на сумму более 3,046 млрд гривен (около $108 млн), реализовали продукцию на сумму более 3 млрд гривен ($107 млн), получив около 370 млн гривен чистой прибыли ($13 млн).

Вице-премьер Украины Олег Уруский сообщал в декабре 2019 года, что правительство страны планирует реформировать отрасль, создать профильный холдинг под условным названием "Ракетно-космический центр "Южный", в который войдут некоторые предприятия ГКАУ.

Ранее в Киеве заявляли, что на конец 2021 планируется запуск украинского спутника "Сич-2-30" на ракете SpaceX. Кроме того, недавно Украина и США договорились углубить сотрудничество в сфере безопасности космических полетов. В октябре 2020 года Украина стала девятой страной, подписавшей с NASA соглашение Artemis Accords - международный договор об освоении Луны, регламентирующий в том числе добычу на спутнике полезных ископаемых.