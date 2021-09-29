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Правительство Украины утвердило стратегию "деоккупации Крыма"

Комплексная дорожная карта содержит детальные шаги по деоккупации, отметил премьер-министр страны Денис Шмыгаль

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Украинское правительство утвердило стратегию "деоккупации Крыма". Соответствующее решение одобрили в среду члены кабинета министров на заседании, которое транслировали местные телеканалы.

"Стратегия - это комплексная дорожная карта, благодаря которой мы вернем Крым. Это очень детальные шаги по деоккупации", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что Киев в этом плане работаем со странами-партнерами и международными организациями, чтобы "тема Крыма была на повестке дня".

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что в стратегии содержится "четкий указатель" того, каким образом Киев будет двигаться в вопросе "деоккупации Крыма". По его словам, документ будет официально переведен на английский язык и передан партнерам Украины.

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