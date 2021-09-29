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Эрдоган уверен, что мир на Ближнем Востоке зависит от развития отношений Турции и России

Мир на Ближнем Востоке зависит от развития отношений Турции и России, уверен Эрдоган.

СМИ: президент Туниса поручил Наджле Буден Ромдан сформировать новое правительство страны
Наджле Буден Ромдан станет первой женщиной в истории страны, возглавившей кабмин, отмечает радиостанция Mosaique FM
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