Назарбаев: ситуация в Афганистане требует создания новых механизмов безопасности региона

НУР-СУЛТАН, 29 сентября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что сложившаяся ситуация в Афганистане требует создания новых механизмов безопасности в регионе Центральной Азии. Об этом в среду сообщила пресс-служба первого президента Казахстана по итогам выступления Назарбаева на Совете безопасности республики.

"Нурсултан Назарбаев отметил, что ситуация в Афганистане стала катализатором процесса глубоких изменений на пространстве Центральной Евразии, сформировав комплекс текущих и долгосрочных рисков и угроз, и что в этой связи требуется укрепление действующих и создание новых механизмов региональной безопасности. Первый президент Казахстана обратил внимание на необходимость обеспечить полную готовность к противодействию проявлениям экстремизма и терроризма", - говорится в сообщении.

Назарбаев подчеркнул, что новые вызовы региональной безопасности диктуют необходимость дальнейших мер по укреплению обороноспособности страны. "Казахстанская армия должна отвечать лучшим современным военным стандартам. В сфере военной безопасности утверждены все базовые документы, определяющие видение модернизированных Вооруженных сил, развитие оборонно-промышленного комплекса. Сейчас главное - это обеспечить должное исполнение всех принятых нами решений", - подчеркнул первый президент Казахстана. Он также обратил внимание на важность осуществляемых поступательных реформ в правоохранительной системе, нацеленных на повышение безопасности граждан.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.