Президент ФРГ опроверг сообщения об ужесточении Евросоюзом визового режима для молдаван

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ложной информацию о планах ЕС по ужесточению визового режима для молдавских граждан.

"Я с удивлением прочитал эту новость, когда приземлился здесь. В Берлине, в федеральном министерстве внутренних дел меня проинформировали, что это ложная информация. Правительство Германии не предлагало изменять позицию по либерализации безвизового режима для молдавских граждан - это фейк", - сказал он журналистам в среду после совместного брифинга с президентом Молдавии Майей Санду.

Ранее ряд молдавских СМИ распространил информацию о том, что Бельгия, Германия и Италия обсуждают введение визового режима для граждан Молдавии из-за большого количества соискателей политического убежища. Безвизовый режим для граждан Молдавии, обладающим биометрическими паспортами, был введен ЕС в 2014 году.