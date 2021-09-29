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Президент Ирана одобрил соглашение с Россией о передаче осужденных лиц

Соответствующий законопроект был одобрен иранским Меджлисом в сентябре

ТЕГЕРАН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси одобрил и отдал на исполнение закон о ратификации соглашения с Россией о передаче осужденных лиц. Об этом сообщила в среду пресс-служба политика.

"Раиси в соответствии со статьей 123 Конституции Ирана отдал на исполнение министерствам юстиции и иностранных дел предложенный Меджлисом (парламентом) закон о передаче осужденных между правительствами Ирана и России", - говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект был одобрен иранским Меджлисом в сентябре этого года.

Теги
ИранРоссияРаиси, Эбрахим
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