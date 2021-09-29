Власти Польши при помощи СМС-сообщений призывают мигрантов оставаться в Белоруссии

ВАРШАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Польши при помощи рассылки сообщений на иностранные мобильные телефоны в приграничной зоне призывают мигрантов отказаться от нелегального пересечения границы из Белоруссии. Об этом сообщил в Twitter в среду глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Вчера до полуночи 30 941 абонент иностранных телефонов, находящихся в приграничной зоне с Белоруссией, получил СМС-сообщения, предупреждающие мигрантов о незаконном пересечении границы", - информировал министр.

Всего с августа уже почти 10 тыс. нелегальных мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу из Белоруссии. Более 8,5 тыс. таких попыток были предотвращены пограничниками. 1,2 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в охраняемых центрах в Польше. Польские власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, перевозит мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.