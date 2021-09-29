"Зеленые" ФРГ проведут переговоры по коалиции с СДПГ

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. "Зеленые" ФРГ намерены в воскресенье провести предварительные переговоры с Социал-демократической партией Германии, победившей на выборах в Бундестаг, по будущей коалиции. Об этом заявила в среду сопредседатель партии Анналена Бербок.

"В воскресенье мы проведем переговоры с СДПГ", - отметила она. С ХДС/ХСС, по ее словам, партия "остается в контакте", но пока никаких дат не согласовывает и считает, что стране нужно обновление.

Бербок рассчитывает "на быстрые переговоры", чтобы процесс формирования коалиции не затягивался, как четыре года назад.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ), получив 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, в Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Следующая коалиция ФРГ будет состоять, скорее всего, из трех партий. В правительстве, вероятно, будут либералы и "зеленые" на правах "младших" партий. Канцлера выставит либо СДПГ, либо ХДС/ХСС. По сути, сейчас все сводится к тому, с кем больше захотят вступать в союз "младшие" политические силы.