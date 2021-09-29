Власти США на год продлили частичную отмену эмбарго на поставки оружия Кипру

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти США приняли решение на год продлить частичную отмену американского эмбарго на поставки оружия Кипру. Это следует из уведомления Госдепартамента, размещенного в среду в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"Срок действия <...> продлен до 30 сентября 2022 года", - сказано в документе. Речь идет о снятии ограничений на экспорт нелетальной оборонной техники и оказание услуг в этой сфере для Кипра.

Частичная отмена эмбарго вступила в силу 1 октября прошлого года и, согласно решению прежней администрации, должна была действовать до 30 сентября нынешнего года с возможностью продления. Решение Вашингтона о смягчении эмбарго было решительно осуждено Анкарой. МИД Турции заявил, что сделанный американской стороной шаг не соответствует духу союзнических отношений.

Эмбарго на поставки американских вооружений Кипру Вашингтон ввел в 1987 году с целью поддержки процесса объединения греческой и турецкой частей острова.