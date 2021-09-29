В Минске заявили, что "Комсомольская правда в Беларуси" формировала угрозу нацбезопасности

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Решение белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты "Комсомольская правда в Беларуси" kp.by принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности". Об этом в среду сообщили в министерстве информации республики.

"На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством, - говорится в сообщении. - В соответствии со ст. 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной причинить вред национальным интересам".

Решение о блокировки сайта приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности.

В редакции газеты заявили, что продолжают разбираться в ситуации и готовы устранить нарушения, выявленные государственными органами.

Доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Беларуси" заблокировали в среду. Это связывают с появлением 28 сентября статьи, связанной с событиями вокруг спецоперации в одном из домов Минске, где в перестрелке погибли сотрудник КГБ и подозреваемый в экстремизме мужчина.

В прошлом году это издание исключили из подписных каталогов, запретили продавать в киосках. Государственная типография Белоруссии с конца августа 2020 года перестала печатать несколько негосударственных изданий, в том числе "Комсомольскую правду".