Власти Белоруссии грозят найти всех, кто "сделал хайп" на гибели офицера КГБ в Минске

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что все, кто "сделал хайп", в том числе в соцсетях, на событиях, связанных с гибелью сотрудника КГБ в Минске, будут найдены и ответят перед законом.

"Даже не пытайтесь зачищать свои аккаунты в социальных сетях. Все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, кто переступил через слезы четырехлетнего ребенка, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены", - сказал Сергеенко, слова которого приводит агентство БелТА в среду. Он предупредил собственников магазинов, где "продаются так называемые боевые листки", пропагандирующие экстремизм и насилие, "злорадствующих, называющих себя журналистами" и всех тех, кто "заигрался в "революцию" здесь и за рубежом", что они ответят перед законом.

"Сегодня вы показали свое истинное лицо: беспринципное, подлое и аморальное. Вы стали в один ряд с преступниками и их пособниками. Выбор сделан. Этому нет прощения, этому нет оправдания", - сказал он.

Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что 28 сентября в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником был открыт из ружья огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем стрелявший был убит. Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убийство сотрудника КГБ в Минске не останется безнаказанным, и поручил досконально разобраться в случившемся.