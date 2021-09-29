Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану состоится 12 октября

РИМ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Чрезвычайный саммит Группы двадцати, посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Об этом объявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги.

Инициатива такого саммита для обсуждения ситуации в стране после вывода иностранных войск в рамках миссии НАТО принадлежит председательствующей в Группе двадцати Италии. Рим настаивает на привлечение к решению проблемы России, Китая и Турции. Подготовку к этому саммиту Драги дважды обсуждал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Скажу о ближайших международных событиях. Чрезвычайный саммит по Афганистану состоится 12 октября", - сообщил он. Как корреспонденту ТАСС уточнили в пресс-службе правительственного дворца Киджи, встреча пройдет в формате видеоконференции.

Драги также напомнил, что Италии работает над подготовкой саммита лидеров стран Группы двадцати 30-31 октября в Риме.

Подготовка к саммиту

Драги ранее заявлял, что саммит G20 по Афганистану планируется провести после недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин называл в качестве предварительной даты проведения 28 сентября.

Ситуация в Афганистане резким образом поменялась после заявления США весной о начале вывода из страны своих вооруженных сил. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) тогда развернуло масштабную военную операцию и захватило контроль над территорией страны. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну.

Из-за длительного периода боевых действий, заморозки активов страны в банках США и общей нестабильности Афганистан оказался, как отмечал ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, перед угрозой гуманитарной катастрофы.