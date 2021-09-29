Лидер британских лейбористов призвал Джонсона уйти в отставку или решать проблемы страны

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер призвал консервативное правительство премьер-министра Бориса Джонсона начать решать проблемы страны или уйти в отставку. Об этом политик заявил в среду на закрытии съезда главной оппозиционной политической силы страны.

"Позвольте мне процитировать то, что премьер-министр [Джонсон] сказал в ООН на прошлой неделе: "Мы верим, что кто-то другой уберет тот бардак, который мы создаем, потому что кто-то всегда это делал". Ну что же, премьер-министр, вы или возьмите себя в руки, или отойдите в сторону и позвольте нам убрать этот бардак", - сказал политик.

"Правительство не может добиться того, чтобы шли поставки топлива, не может заполнить полки в магазинах, и вы видите, что происходит, когда Борису Джонсону нужно больше денег - он напрямую залезает в карманы работающих людей", - заметил Стармер, говоря про нынешний кризис с нехваткой водителей грузовиков и про объявленное правительством повышение со следующего года налога на социальное страхование на 1,25%.

При этом лидер лейбористов раскритиковал и лично Джонсона, заявив о его никчемности. "Легко успокаивать себя тем, что ваши оппоненты - плохие люди. Я не думаю, что Борис Джонсон - плохой человек. Я думаю, что он пустой человек. Я думаю, что он шоумен, которому нечего показывать <...> Однажды он сказал: "Реализуем Brexit", и на этом его план выдохся, у него больше нет плана", - заявил Стармер.

О шансах на будущих выборах

Глава Лейбористской партии также высказал мнение, что при Джонсоне место Великобритании на мировой арене стало "одиноким и лишенным важности". Стармер возглавил эту политическую силу в прошлом году после того, как лейбористы под руководством Джереми Корбина показали на досрочных парламентских выборах в декабре 2019 года наихудший результат с 1935 года.

"Я знаю, что это доставило боль каждому из вас. Поэтому давайте серьезно подойдем к этому - мы можем выиграть будущие выборы", - сказал Стармер, пообещав, что под его руководством лейбористы снова станут значимой политической силой.

Очередные выборы в парламент Соединенного Королевства намечены на 2024 год.