Украинская оппозиция на выборах мэра Харькова решила поддержать кандидатуру Добкина

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) на внеочередных выборах мэра Харькова поддержит кандидатуру Михаила Добкина, который уже имеет опыт управления этим городом. Об этом в среду говорится в опубликованном заявлении партии.

"Михаил Добкин не новый человек для Харькова, он связан с родным городом годами жизни и результативной деятельности для его развития. Он последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановление мира в Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви, в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа", - говорится в тексте заявления на сайте партии.

Немаловажен и тот факт, уточнили в ОПЗЖ, что Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. В середине 2000-х годов он руководил избирательной кампанией Добкина на пост мэра Харькова, а после его победы стал секретарем Харьковского городского совета. Во время работы Добкина на посту губернатора Харьковской области Кернеса избрали мэром города. "Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова", - отметили в партии.

Добкин баллотируется на пост мэра Харькова как самовыдвиженец, выборы назначены на 31 октября. Место главы города стало вакантным после смерти Кернеса. В сентябре прошлого года политик заразился коронавирусом и был доставлен в клинику "Шарите" в Германии. Он умер 17 декабря в больнице. До новых выборов Харьковом руководит секретарь городского совета Игорь Терехов.