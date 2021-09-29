В Минске призвали Варшаву не искать подтекст в раздаче беженцам вещей пограничников

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии призвал польских коллег не делать сенсации и не искать подтекст в передаче вещей с его склада беженцам, уже долгое время находящимся на границе двух стран. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мигранты на польско-белорусской границе — гибридное оружие или нуждающиеся в помощи люди?

"Еще неделю назад, 22 сентября, пограничная застава передала резерв своего вещевого имущества беженцам, а местные жители поделились запасами еды. Мы оказываем иностранцам, попавшим в тяжелую ситуацию, посильную помощь. Не стоит искать скрытый смысл в простом желании помочь людям, попавшим в трудную ситуацию", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В Госпогранкомитете напомнили, что группа беженцев из Афганистана уже более месяца в надежде получить убежище в ЕС находится на польско-белорусской границе. "Они не рассчитывали, что страны "образцовой демократии" нарушат свои же законы и проигнорируют международное право", - констатировали в ведомстве.

Ранее пограничная охрана Польши заметила, что мигрантам на белорусской стороне раздают комплекты военной униформы. Представители Варшавы увидели в этом провокацию.

С августа уже почти 10 тыс. нелегальных мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу из Белоруссии. 1,2 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в охраняемых центрах в Польше. Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, перевозит мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.