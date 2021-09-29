Военные США, НАТО и Украины в ходе учений Rapid Trident отработали наступательные операции

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины вместе с военными из США и НАТО отработали на полигоне в Львовской области наступательные операции в рамках учений Rapid Trident-2021. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны Украины.

"На полигоне Международного центра миротворчества и безопасности [в Яворовском районе Львовской области] продолжается активная фаза украинско-американских военных учений Rapid Trident-2021. Многонациональная бригада, выполняя боевой приказ, перешла в стремительное наступление, преодолела водную преграду и вышла на определенные рубежи", - говорится в сообщении.

Украинские и американские военнослужащие вместе с представителями вооруженных сил стран-партнеров далее перешли к оборонительным маневрам. "Все попытки условного противника восстановить утраченные позиции получили жесткий отпор и закончились для врага неудачно. Многонациональная бригада имела эффективную артиллерийскую поддержку и помощь с воздуха от армейской авиации", - сказано в сообщении ведомства.

Сухопутные войска Украины, информируют в Минобороны, в ходе учений продемонстрировали скоординированные тактические действия, практическое взаимодействие и реальную совместимость с подразделениями США, государств - членов НАТО и стран-партнеров.

В многонациональных учениях Rapid Trident - 2021, которые начались 20 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области, участвуют 6 тыс. военных из стран - членов НАТО и партнеров альянса, в том числе военнослужащие из США, Болгарии, Германии, Канады, Литвы и Молдавии. Маневры завершатся 1 октября. Целью международных учений является повышение уровня совместимости стран - участниц формата НАТО "Партнерство ради мира".