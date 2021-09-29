Премьер-министр Венгрии раскритиковал ЕС за "нечестный подход" в распределении средств

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся с рабочим визитом в Чехии, раскритиковал руководящие органы Евросоюза за "нечестный подход" в распределении средств из фонда восстановления стран сообщества после пандемии. Об этом он сказал журналистам после встречи с главой чешского правительства Андреем Бабишем.

"Евросоюз [руководство] сейчас по-разному относится к странам сообщества. Это проявляется в том, что кому-то [ЕС] дает деньги [из фонда восстановления после пандемии] раньше, а кому-то позже. Это нечестный подход, так как тот, кто получает их позже, оказывается в невыгодной ситуации".

Руководящие органы ЕС, по словам Орбана, некорректно относятся к государствам Центральной Европы и злоупотребляют своим положением, пытаясь оказывать давление на их правительства. Это проявляется, в частности, в использовании финансовых механизмов и в период борьбы с пандемией коронавируса.

"Мы, жители и граждане Центральной Европы, осуждены на успех. Мы будем успешны, если нас оставят [в покое с несуразными претензиями и требованиями]. Мы не требуем никакой экстремальной помощи. Мы хотим, чтобы к нам относились по-честному", - сказал глава венгерского правительства.