Нацразведка США назвала задачи, которые КНДР решает путем ракетных пусков

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР, проводя ракетные пуски, решают задачи как минимум в четырех областях: разработка технологий, их демонстрация, дипломатия и внутренние вопросы. Такое мнение высказал в среду занимающийся вопросами по ситуации вокруг КНДР в аппарате директора Национальной разведки США Сидни Сейлер, выступая на видеоконференции, организованной Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Они не запускают [ракеты] только для того, чтобы раздражать нас. Они не запускают [ракеты] лишь для эскалации [конфликта]. Они получают опыт и формируют представление, получают определенные данные", - отметил Сейлер, который ранее представлял США на шестисторонних переговорах по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

"Безусловно, если вы наращиваете этот потенциал, вы должны его продемонстрировать, а демонстрация способствует сдерживанию", - добавил он.

С точки зрения дипломатических задач, продолжил специалист, Пхеньян пытается "определить факторы влияния, возможную ответную реакцию, красные линии" Запада. "Или, например, какое поведение может оттолкнуть Китай в критический момент, когда [КНДР] нуждается в помощи и поддержке? Что могло бы подтолкнуть к достижению договоренностей, подобных тем, которые касались ракет большой дальности и были заключены с предыдущей администрацией? Это все дипломатический аспект - зачем они решают сделать определенный шаг в определенное время", - подчеркнул Сейлер и добавил, что КНДР также связывает свои запуски с действиями в военной сфере Республики Корея.

Говоря о решении внутренних проблем, он отметил, что власти народной республики показывают своему народу, что могут проводить запуски на фоне пандемии нового коронавируса, проблем с продовольствием, продолжающейся изоляции и внешнего давления.

Ранее спецпредставитель США по КНДР Сон Ким заявил, что недавно проведенные Пхеньяном ракетные пуски не изменили позицию США относительно необходимости диалога с КНДР для достижения денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время дипломат назвал эти пуски "угрозой" и "нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН". Сон Ким добавил, что США стремятся наладить контакт с КНДР. При этом во вторник ТАСС сообщили в Госдепартаменте, что США собирают информацию об этом запуске.

КНДР 28 сентября впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Ранее на этой неделе Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщал о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.