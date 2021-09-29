США ввели санкции в отношении семи физлиц и одной организации, связанных с "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти США в среду ввели санкции в отношении семи физических лиц и одной организации. Согласно пресс-релизу американского Минфина, рестрикции вводятся из-за их связей с ливанским шиитским движением "Хезболлах".

По утверждению Вашингтона, ограничительные меры вводятся в координации с правительством Катара и направлены против "финансовой сети "Хезболлах" на Аравийском полуострове". В США "Хезболлах" признана террористической организацией.

Как поясняется в сообщении, Али Рида Хасан аль-Банаи, Али Рида аль-Кассаби Лари и Абдель Муайид аль-Банаи в среду были внесены Вашингтоном в список террористов. Все трое, по мнению американской стороны, "оказывали финансовую, материальную или технологической" поддержку "Хезболлах". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении связанных с ними четырех человек, а также базирующейся в Катаре организации Aldar Properties, подконтрольной одному из попавших под санкции. В числе физических лиц, внесенных в санкционный список, подданные Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии, а также палестинец.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.