Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС хочет вступления Черногории в союз

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Европейский союз хочет, чтобы Черногория стала его частью. Об этом заявила в среду в ходе визита в эту страну глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мой визит напрямую касается европейской перспективы, я приехала, чтобы вас поддержать. Важно, чтобы вы остались на этом пути. Наш сигнал ясен: мы хотим, чтобы вы вступили в ЕС", - цитирует слова главы Еврокомиссии национальное телевидение Черногории.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.