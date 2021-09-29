Премьер Италии сообщил, что его кабинет никоим образом не вмешивался в дело Пучдемона

РИМ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его правительство никоим образом не вмешивалось в дело арестованного на Сардинии и впоследствии отпущенного экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, а также не влияло на ход его рассмотрения. Как он подчеркнул в среду на пресс-конференции, итальянская полиция подчинялась европейскому порядку и произвела арест в соответствии с международным ордером.

"Никакого вмешательства со стороны моего правительства, никаких контактов с правительством Испании. Просто был исполнен европейский мандат на арест, которому итальянская полиция подчинилась", - сказал Драги, отвечая на соответствующий вопрос испанской журналистки.

Премьер пояснил, что дело Пучдемона находилось полностью в юрисдикции судебных и полицейских органов.

Пучдемон был задержан 23 сентября по прибытии на остров Сардиния. 24 сентября итальянский суд постановил оставить его на свободе без каких-либо ограничений. Следующее заседание инстанции запланировано на 4 октября. На нем будет обсуждаться, в частности, ордер на арест, предполагающий передачу политика Испании. Пучдемон, ныне евродепутат, отправившийся уже в Брюссель, собирается присутствовать на заседании.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате. По итогам выборов в Европарламент в 2019 году Пучдемон смог получить мандат, при этом власти пиренейского королевства просили законодателей приостановить его депутатскую неприкосновенность.