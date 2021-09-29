В Тбилиси опровергли сообщение о возможной отмене безвизового режима с ЕС

ТБИЛИСИ, 29 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани назвал "очень большой ложью" информацию брюссельского интернет-издания EUobserver о том, что ведущие государства ЕС планируют обсудить вопрос о замораживании безвизового режима.

"Это очень большая ложь, - сказал Залкалиани, комментируя в среду сообщение брюссельского интернет-издания. - Нам ничего не угрожает, все очень хорошо". Глава МИД отметил, что "число соискателей убежища из Грузии в ЕС" за последнее время не только не выросло, но значительно сократилось. По его словам, выполнение Грузией обязательств по безвизовому режиму, согласно последнему отчету, оценено очень позитивно, и стране не стоит ожидать применения со стороны Евросоюза механизма приостановки "безвиза".

Интернет-издание EUobserver в среду сообщило, что ведущие государства ЕС, в частности Германия, Франция, Италия, инициировали в рабочих группах совета ЕС обсуждение вопроса о возможности замораживания безвизового режима для Украины, Грузии, Молдавии и государств Западных Балкан в случае продолжения массовых нарушений миграционных норм ЕС гражданами этих стран. Издание утверждает, что число мигрантов и просителей убежища из Грузии летом 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло на 51%, по Молдавии аналогичный показатель составил 429%.

ЕС отменил визовый режим для граждан Черногории, Сербии и Северной Македонии в 2009 году, в 2010 - для граждан Албании и Боснии и Герцеговины, в 2014 году - для Молдавии и в 2017-м - для Украины и Грузии.