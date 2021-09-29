В Пентагоне допустили укрепление "Аль-Каиды" или ИГ в Афганистане через полгода

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Военные США допускают возможность того, что террористические группировки "Аль-Каида" или "Исламское государство" (запрещены в РФ) в течение срока от полугода до трех лет вновь укрепят позиции в Афганистане. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

Говоря о радикальном движении "Талибан" (запрещено в РФ), которое захватило контроль над Афганистаном, Милли отметил: "Мы должны помнить, что "Талибан" был и остается террористической организацией. Они так и не порвали связи с "Аль-Каидой". У меня нет иллюзий по поводу того, с кем мы имеем дело". "Будет видно, сможет ли "Талибан" консолидировать власть, или страна будет еще более раздроблена гражданской войной", - добавил генерал.

"Восстановление "Аль-Каиды" или ИГ, которые рассчитывают атаковать США, является вполне возможным", - подчеркнул Милли. "Вполне возможно в не столь отдаленном будущем - в пределах 6, 12, 18, 24, 36 месяцев - восстановление "Аль-Каиды" или ИГ", - добавил он. Генерал констатировал в связи с этим, что военные США "продолжают защищать американцев от атак из Афганистана".

Министр обороны США Ллойд Остин, также выступавший на слушаниях, отметил: "Аль-Каида" со временем была ослаблена". По его словам, "теперь террористическая группировка ищет места, где она могла бы осуществлять подготовку и оснащение" боевиков. Как констатировал глава Пентагона, "есть реальная возможность, что это может произойти в будущем" в Афганистане.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести свои силы из республики. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.