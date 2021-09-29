Глава МИД Франции затруднился назвать сроки возвращения посла в Австралию

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции продолжает консультации с послом в Австралии Жан-Пьером Тебо, однако сроки его возвращения пока не известны. Об этом заявил в среду глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая на заседании комитета по иностранным делам в Сенате (верхней палате парламента) республики.

"Наш посол вернется в Австралию, но пока мы продолжаем с ним консультации. Они позволят нам определить, как должны развиваться наши двусторонние отношения [с Австралией]", - сказал он.

По его словам, Франция должна провести переоценку отношений с Великобританией в свете создания королевством совместно с США и Австралией партнерства AUKUS и срыва контракта на подводные лодки между Парижем и Канберрой.

"Здесь также требуется провести переоценку наших отношений. Лондон нарушает договоренности, <...> в том числе по торговле и сотрудничеству, по миграции, в связи с чем мы должны задействовать все доступные нам рычаги", - сказал он.