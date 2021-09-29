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Британский МИД предостерег малийское правительство от сотрудничества с ЧВК "Вагнер"

Замглавы внешнеполитического ведомства Вики Форд утверждает, что военная компания заинтересована в "разжигании конфликтов и извлечении выгоды из нестабильности"

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. МИД Великобритании предостерег правительство Мали от сотрудничества с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Как говорится в распространенном в среду заявлении заместителя главы внешнеполитического ведомства Вики Форд, переговоры властей африканской республики с этой организацией вызывают у Лондона глубокое беспокойство.

"Мы поддерживаем призыв Экономического сообщества стран Западной Африки [ЭКОВАС] к правительству Мали пересмотреть вопрос о взаимодействии с "группой Вагнера" в свете последствий, к которым могла бы привести подобная сделка, для стабильности на территории Мали, а также на региональном уровне, - отметила Форд. - Соединенное Королевство также указывает на важность осуществления политического перехода в Мали и проведения выборов в намеченный срок".

Замглавы Форин офиса, курирующая внешнюю политику в Африке, утверждает, что ЧВК "Вагнер" заинтересована в "разжигании конфликтов и извлечении выгоды из нестабильности" на этом континенте. "Соединенное Королевство глубоко обеспокоено консультациями между правительством Мали и организацией, известной как "группа Вагнера", - сообщила Форд, добавив, что Великобритания и ее союзники продолжают пристально следить за развитием ситуации в Мали.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет отношения к данной сделке.

Глава временного правительства африканской страны Чогель Кокалла Маига в своем выступлении на сессии ГА ООН 25 сентября заявил, что новая ситуация, сложившаяся по окончании французской операции "Бархан", "ставит Мали перед свершившимся фактом и оставляет ее своего рода брошенной в воздухе". В связи с этим власти республики намерены "искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами", добавил он.

В среду министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли предупредила власти Мали о том, что страна "изолирует себя и потеряет поддержку международного сообщества", если "вступит в партнерство с наемниками". Ранее в Париже неоднократно подвергали критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", называя ее деятельность несовместимой с продолжением французского военного присутствия в африканской стране.

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Великобритания
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