СМИ: решение талибов о применении в Афганистане конституции 1964 года не является итоговым

КАИР, 29 сентября. /ТАСС/. Решение захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о применении в стране на временной основе конституции 1964 года, принятой в период правления (1933-1973) короля Мухаммеда Захир-Шаха (1914-2007), не является окончательным. Об этом сообщил в среду афганский телеканал TOLO News.

"Если статьи [действующей] конституции, принятой в 2004 году, не противоречат законам шариата, они будут использоваться до тех пор, пока не будет принята новая конституция. <...> Большая часть конституции времен Захир-Шаха несовместима с нынешней ситуацией. Решение применить конституцию 1964 года не является окончательным", - приводит телеканал слова источника в Министерстве информации и культуры Афганистана.

Одним из главных препятствий для применения основного закона времен последнего афганского короля, как указал источник, является тот факт, что, например, большая часть первой главы этого документа посвящена полномочиям монарха.

В свою очередь член комиссии радикалов по культуре Инамулла Самангани ранее отмечал, что "в настоящий момент [временное] правительство работает над созданием новой конституции, которая будет отвечать требованиям ислама".

В среду назначенный радикалами на должность министра юстиции во временном кабмине Афганистана мавлави Абдул Хаким Шариа заявил, что "Исламский эмират Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства) пока будет придерживаться конституции 1964 года, за исключением тех положений, которые противоречат нормам шариата.

Конституции Афганистана

В 1964 году Лойя джирга (всеафганский совет старейшин) под председательством Захир-Шаха утвердила новую Конституцию Афганистана, считающуюся и по сей день одной из наиболее демократичных за всю историю страны. В этом документе было зафиксировано положение о том, что соблюдение религиозных норм и обрядов не является обязательным для жителей страны. Помимо этого роль духовенства была ограничена в ряде общественно значимых сфер, включая судопроизводство. Вместе с тем впервые парламент Афганистана получил возможность выносить вотум недоверия правительству.

После отстранения талибов от власти в конце 2001 года Переходное правительство Афганистана взяло за основу конституцию 1964 года. В 2002-2004 годах Лойя джирга разработала и утвердила новую конституцию, унаследовавшую ряд демократических положений основного закона, принятого при Захир-Шахе. В то же время в новом документе подчеркивалась роль ислама как государственной религии, имеющей главенствующее значение в таких сферах, как образование и законотворчество. Между тем конституция 2004 года закрепляла верховную власть президента, который, в частности, имел право назначать министров по согласованию с парламентом, а также обладал широкими полномочиями в судебной и законодательной сферах.