В Никосии позитивно оценили соглашение о поставке Греции французских фрегатов

НИКОСИЯ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр позитивно оценивают контракт, заключенный между Парижем и Афинами, о поставке Греции французских фрегатов. Об этом сообщил в среду официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Мариос Пелеканос.

"Это положительный шаг для обороноспособности Греции", - сказал он.

Пелеканос добавил, что Кипр позитивно оценивает "любые соглашения, способствующие сохранению мира и стабильности" в регионе.

По данным Agence France-Presse, договор подразумевает поставку фрегатов типа FDI-HN, которые в экспортном варианте носят имя Belharra. Это корабли длиной более 120 м и водоизмещением свыше 4,6 тыс. тонн. Они занимают промежуточную нишу между корветами класса Gowind водоизмещением 2,5 тыс. тонн и многоцелевыми фрегатами FREMM водоизмещением 6 тыс. тонн. Сумма контракта официально не раскрывается, однако, по данным кипрских СМИ, она составляет порядка €3 млрд.