Кандидат в представители США в ICAO намерен не допустить случаев, как с самолетом Ryanair

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. США должны сделать все возможное, чтобы не допустить новых ситуаций, схожих с инцидентом с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair, который в мае приземлился в Минске. Об этом заявил в среду Чесли Салленбергер, который был выдвинут вашингтонской администрацией кандидатом на пост представителя США в Совете Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Я также буду уделять внимание тем рискам, которые представляют для международных организациях, таких как ICAO, авторитарные государства, они видят выгоду в подрыве целей и работы этих площадок", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по утверждению его кандидатуры. Салленбергер полагает, что цели ICAO подрывают "страны, которые игнорируют свои международные обязательства, как [в случае] с инцидентом с Белоруссией и Ryanair или с неоднократными запусками ракет северокорейским режимом без объявления".

На вопрос законодателя о том, какие меры следует принять в ICAO в связи с ситуацией с Ryanair, Салленбергер ответил: "Мне вполне ясно, что США должны играть руководящую роль месте с нашими союзниками, партнерами, странами, придерживающимися схожих взглядов, чтобы ужесточить стандарты ICAO. Чтобы не было лазеек для диктаторов, которые используют наши свободы против нас путем обмана, принуждения".

Как он отметил, следует не допускать ситуаций, когда "говорят, что есть угроза взрыва, что бомба [на борту самолета] может сработать при входе в воздушное пространство другого государства, и рейс нужно перенаправить в Белоруссию". "Это подрывает доверие между авиадиспетчерами в этом регионе и пилотами. И это нарушает все нормы", - подчеркнул он.

"Возможно, стандарты и законы следует ужесточить так, чтобы закрыть лазейки, которыми могут воспользоваться и другие для совершения чего-то похожего", - добавил Салленбергер. "Мы должны использовать все рычаги власти, все возможное имеющееся влияние для изоляции, для наказания тех, кто делает подобное, чтобы снизить вероятность того, что кто-то еще сделает такое", - сказал он. "Это требует мер от всего правительства и по-настоящему эффективного партнерства с целью достижения консенсуса многих стран", - подчеркнул кандидат в представители США в ICAO. Он сообщил, что также намерен добиваться увеличения числа американских сотрудников ICAO и ослабления влияния Китая на организацию.

Салленбергер стал национальным героем в США после того, как в январе 2009 года смог посадить на реку Гудзон авиалайнер, столкнувшийся со стаей птиц через несколько минут после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа. Инцидент вызвал отказ обоих двигателей авиалайнера. Салленбергер запросил экстренную посадку в нескольких аэропортах, но получил отказ из-за интенсивного движения в воздухе и неблагоприятной погоды. Тогда он принял решение садиться на воду. Приводнение прошло благополучно, в живых остались все 150 пассажиров и пять членов экипажа.