Эрдоган признал, что покупка С-400 у РФ имела смысл, несмотря на трения в отношениях с США

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Покупка Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 имела смысл, несмотря на возникшие в связи с этим трения в отношениях Анкары с Вашингтоном. Такую позицию изложил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете The New York Times , опубликованном в среду на ее сайте.

"Мы сами покупаем себе вооружения", - указал он, отвечая на прошлой неделе на вопросы журналистов издания на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эрдоган отметил, что право Турции на это подтвердили как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, так и бывший глава американской администрации Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что в случае, если бы Вашингтон согласился продать Анкаре зенитные ракетные комплексы Patriot, турецкому руководству "не пришлось бы приобретать С-400".

На вопрос о том, имели ли действия Турции смысл, учитывая последовавшие за ними трения в отношениях с США, Эрдоган ответил утвердительно. "Я думаю, оно того стоило, - сказал он. - Мы укрепляем свою оборону так, как считаем нужным".

Вместе с тем турецкий лидер признал, что отношения с Вашингтоном по-прежнему принципиально важны для Анкары. "У Турции давние отношения с США, - приводит газета его слова. - Они будут укрепляться, и их необходимо защищать".

Москва заключила контракт на поставку Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Анкара не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил ее из своей программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили это делать, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон все же ввел ограничительные меры.