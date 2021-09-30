Кандидат в послы США в Молдавии намерен добиваться вывода миротворцев РФ из Приднестровья

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Претендент на должность посла США в Молдавии Дойл Логсдон в случае утверждения на этом посту намерен добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья.

"Урегулирование конфликта в Приднестровье остается приоритетом, - заявил он в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по утверждению его кандидатуры, а также ряда других кандидатур. - США поддерживают усилия под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по защите суверенитета и территориальной целостности Молдовы, при признании особого статуса Приднестровья". Дипломат также сказал: "Нам нужно продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по выводу войск и вывозу боеприпасов из Молдовы".

По утверждению Логсдона, "российское вредоносное влияние и дезинформация угрожают демократическому развитию Молдовы, амбициозной программе реформ и ее европейскому курсу". Он отметил, что в случае одобрения его кандидатуры сенаторами будет "тесно сотрудничать с представителями высшего руководства, гражданским обществом и международными партнерами с целью поддержки программы демократических реформ в Молдове и повышения ее устойчивости к вредоносному влиянию и дезинформации". "Молдавский народ выбрал смелый путь реформ и западной интеграции. В наших интересах поддержать его", - добавил Логсдон.

Вооруженный конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой удалось остановить после того, как в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования, а 29 июля 1992 года в зону боевых действий введены российские миротворцы.

Мир в разделительной зоне безопасности конфликта вдоль Днестра поддерживают совместные миротворческие силы, в состав которых входят военнослужащие России, Молдавии, Приднестровья и группа военных наблюдателей от Украины. С тех пор там не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия.

Однако в настоящее время Кишинев выступает за смену миротворческих сил на гражданскую миссию с международным мандатом. В свою очередь власти в Тирасполе высказываются против такого сценария.