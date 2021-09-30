Politico: Пентагон заявил, что всерьез изучает возможность использования баз РФ в Азии

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут переговоры об использовании военных объектов в соседних с Афганистаном странах, в том числе российских баз в регионе, для размещения там своих сил для нанесения при необходимости дистанционных контртеррористических ударов по афганской территории. Об этом, как утверждает в среду газета Politico, американским сенаторам рассказали на закрытых слушаниях глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

По данным издания, которое ссылается на присутствовавших на закрытых слушаниях законодателей, представители Пентагона сообщили, что обсуждения ведутся с властями Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран.

Газета напомнила, что на открытой части слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Остин признал, что США обращались к России с просьбой пояснений относительно возможности использования американской стороной российских военных баз в Средней Азии для борьбы с терроризмом. По данным Politico, на последовавшей за этим закрытой части слушаний представители Пентагона добавили, что эта возможность серьезно рассматривается, а Маккензи привел конкретные детали относительно того, какие типы воздушных средств могут быть задействованы и о каких именно объектах, с которых могут наноситься удары, идет речь.

Ранее Милли на аналогичных открытых слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил отказался публично рассказать о том, возможно ли сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по Афганистану. Вместе с тем он заявил, что готов обсудить эту тему с американскими законодателями конфиденциально.

Встреча Милли и Герасимова

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, полученную от анонимных источников в структурах американской исполнительной власти, ранее утверждала, что Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым 22 сентября затрагивал тему возможного использования Пентагоном российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане, но не получил конкретного ответа. По информации издания, члены Совета национальной безопасности США сочли некоторые слова президента РФ Владимира Путина на встрече с американским лидером Джо Байденом в Женеве указанием на то, что Россия может рассмотреть такую возможность в интересах борьбы с международным терроризмом. Они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник не стал комментировать публикацию The Wall Street Journal, отметив, что в публикации есть отсылка к переговорам лидеров России и США в Женеве. По его словам, "все то, что можно было рассказать об этих переговорах, было рассказано".