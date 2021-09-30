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Председатель ПАСЕ заявил о готовности посетить Казахстан до конца года

Хендрик Дамс также отметил важность продолжения работы по сближению ПАСЕ и Казахстана для развития конструктивного взаимодействия

НУР-СУЛТАН, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс выразил готовность до конца нынешнего года посетить с визитом Казахстан. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Сената (верхней палаты парламента) по итогам участия казахстанской делегации в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"На встрече с председателем Парламентской ассамблеи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества Казахстана с ПАСЕ. Дамс высоко оценил политические инициативы главы государства, в частности, по законодательному введению института парламентской оппозиции, квот для женщин и молодежи в партийных списках, гендерному равенству и отмене смертной казни. Председатель ПАСЕ выразил готовность посетить Казахстан с официальным визитом в текущем году", - говорится в сообщении.

Дамс также заявил о важности продолжения работы по сближению ПАСЕ и Казахстана с целью развития конструктивного взаимодействия в представляющих обоюдный интерес сферах.

По данным пресс-службы, депутаты ПАСЕ отметили успешную деятельность республики в Совете Безопасности ООН в качестве его непостоянного члена и председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме того, они выразили надежду на плодотворное сотрудничество Казахстана с Советом Европы и его Парламентской ассамблеей.

Теги
КазахстанДамс, Хендрик
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