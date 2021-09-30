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Парламент Барбадоса призвал не считать Елизавету II официальной главой страны

С 30 ноября государство станет парламентской республикой
Елизавета II Steve Parsons/Pool Photo via AP
Описание
Елизавета II
© Steve Parsons/Pool Photo via AP

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Палата собрания (нижняя палата парламента) Барбадоса единогласно поддержала в среду поправки в конституцию, по которым королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибской страны. Об этом в среду сообщает агентство EFE.

Отмечается, что с 30 ноября страна официально станет парламентской республикой.

Барбадос - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Барбадос расположен в восточной части Карибского бассейна, на острове проживают более 287 тыс. человек. Страна получила независимость в 1966 году.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)Барбадос
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