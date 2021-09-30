Эксперт: Япония при новом премьере не будет развивать активную дипломатию в отношении РФ

ТОКИО, 30 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Новое руководство Японии во главе с Фумио Кисидой, который на следующей неделе будет избран премьер-министром, вряд ли станет проводить активную дипломатию в отношении России, поскольку не видит реальных перспектив заключения двустороннего мирного договора. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС политолог, автор ряда посвященных РФ книг Тайсукэ Абиру, являющийся научным сотрудником одного из ведущих японских исследовательских и благотворительных центров - Фонда мира Сасакавы.

"Новое правительство во главе с премьером Кисидой, - сказал он, - будет в политике в отношении России исходить из своего понимания существующей реальности: сейчас нет перспектив заключения двустороннего мирного договора, сопровождающегося решением территориального вопроса. Следовательно, как и при нынешнем, уходящем в отставку кабинете премьера Ёсихидэ Суги, трудно будет ожидать такого же активного развертывания дипломатии на российском направлении, как это было во времена Синдзо Абэ". Этот политик в качестве главы кабинета министров в период с 2012 по 2020 год неоднократно обещал добиться скорейшего заключения мирного соглашения с Москвой.

"С осознанием новой реальности в деле переговоров на данном направлении, - считает эксперт, - связано и то, что в одобренной на текущей неделе японским правительством новой стратегии кибербезопасности Россия наряду с Китаем и Северной Кореей впервые открыто названа источником угрозы в этой сфере".

По мнению Абиру, новое правительство Японии в своей дипломатии станет уделять преимущественное внимание сотрудничеству с партнерами по Четырехстороннему диалогу по безопасности - США, Австралией и Индией. "В то же время, - полагает специалист, - Токио будет по-прежнему искать пути стратегического взаимодействия с Россией на фоне противостояния Соединенных Штатов и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Продолжится и двустороннее сотрудничество во взаимовыгодных сферах, в первую очередь в освоении Северного морского пути, в энергетике".

Кисида в среду победил на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. Ожидается, что 4 октября он будет избран на пост премьер-министра страны в парламенте, где ЛДП имеет устойчивое большинство. Кисида с 2012 по 2017 год был главой МИД и в этом качестве в составе кабинета Абэ активно участвовал в диалоге с Россией, в том числе по проблеме мирного договора.